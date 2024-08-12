Как переписываться с налоговой со смартфона: разъяснение

Пользователи могут посылать письма и обращения в контролирующий орган через мобильное приложение «Моя налоговая».

Государственная налоговая служба в Донецкой области рассказывает, что мобильное приложение «Моя налоговая» от ГНС доступно пользователям, его можно загрузить на телефоны как на платформе Android, так и iOS.

Моя налоговая – простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем.

Пользователи могут посылать письма и обращения в контролирующий орган через мобильное приложение «Моя налоговая».

Эта возможность доступна в разделе «Услуги».

Итак, чтобы отправить письмо налоговикам, нужно:

выбрать «Отправить письмо в ГНС»;

избрать контролирующий орган;

указать тип, тематику и краткое содержание письма;

прикрепить лист в электронном виде размером до 5 Мб (файл или фото);

подписать и отправить.

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