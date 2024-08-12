Как переписываться с налоговой со смартфона: разъяснение

Государственная налоговая служба в Донецкой области рассказывает, что мобильное приложение «Моя налоговая» от ГНС доступно пользователям, его можно загрузить на телефоны как на платформе Android, так и iOS.
Моя налоговая – простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем.
Пользователи могут посылать письма и обращения в контролирующий орган через мобильное приложение «Моя налоговая».
Эта возможность доступна в разделе «Услуги».
Итак, чтобы отправить письмо налоговикам, нужно:
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