Стало известно, сколько эвакуировали людей из Сумщины с начала эвакуации

Из-за регулярных обстрелов в некоторых районах области пришлось объявить обязательную эвакуацию.

С начала эвакуации из Сумской области удалось эвакуировать 19800 человек, около 2000 из них – дети. Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

"Оттуда, где было объявлено 6 августа, это 23 населенных пункта, на сегодняшний день уже эвакуировано около 3800 человек, из них 175 детей", - сказал он.

Артюх напомнил, что из-за регулярных обстрелов Сумщины в некоторых районах пришлось объявить обязательную эвакуацию.

"Год назад мы, понимая возможность защиты населения, объявили эвакуацию для пятикилометровой зоны в 115 населенных пунктах. Сегодня она действует. Кроме того, там, где самая опасная ситуация, мы объявили обязательную эвакуацию и принудительную. Принудительная касается двух общин. Это Средино-Будская община в Шосткинском районе и Великописаревская община в Ахтырском районе Прежде всего, это касается детей", - сообщил председатель ОВА.

Артюх отметил, что миграционные процессы по-прежнему происходят в основном в пределах области.

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