Во Львовской области мужчина организовал нелегальный сбыт партии ртути за 50 тысяч долларов

Жителю Самбора инкриминируется незаконное приобретение, хранение и сбыт ядовитого вещества.

Во Львовской области сообщено о подозрении мужчине, который организовал нелегальный сбыт партии ртути за 50 000 долларов. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Жителю Самбора инкриминируют незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт ядовитого вещества, не являющегося наркотическим или психотропным или их аналогом, в особо крупных размерах, без специального на то разрешения (ч. 4 ст. 321 УК Украины).

По данным следствия, в августе этого года мужчина организовал незаконный сбыт почти 9000 граммов ртути. Он хранил ядовитые химические вещества в своих складских помещениях, где осуществлял предпринимательскую деятельность.

«Товар» оценил в 50 000 долларов.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения заявленной суммы средств за ртуть.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные лица.

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