На Львівщині чоловік організував нелегальний збут партії ртуті за 50 тисяч доларів

На Львівщині повідомлено про підозру чоловіку, який організував нелегальний збут партії ртуті за 50 000 доларів. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
Мешканцю Самбора інкримінують незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут отруйної речовини, що не є наркотичною або психотропною чи їх аналогом, в особливо великих розмірах, без спеціального на те дозволу (ч. 4 ст. 321 КК України).
За даними слідства, у серпні цього року чоловік організував незаконний збут майже 9 000 грам ртуті. Він зберігав отруйні хімічні речовини у власних складських приміщеннях, де здійснював підприємницьку діяльність.
«Товар» оцінив у 50 000 доларів.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, після отримання заявленої суми коштів за ртуть.
Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні особи.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.