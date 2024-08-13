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На Львівщині чоловік організував нелегальний збут партії ртуті за 50 тисяч доларів

07:37, 13 серпня 2024
Мешканцю Самбора інкримінують незаконне придбання, зберігання та збут отруйної речовини.
На Львівщині чоловік організував нелегальний збут партії ртуті за 50 тисяч доларів
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На Львівщині повідомлено про підозру чоловіку, який організував нелегальний збут партії ртуті за 50 000 доларів. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Мешканцю Самбора інкримінують незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут отруйної речовини, що не є наркотичною або психотропною чи їх аналогом, в особливо великих розмірах, без спеціального на те дозволу (ч. 4 ст. 321 КК України).

За даними слідства, у серпні цього року чоловік організував незаконний збут майже 9 000 грам ртуті. Він зберігав отруйні хімічні речовини у власних складських приміщеннях, де здійснював підприємницьку діяльність.

«Товар» оцінив у 50 000 доларів.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, після отримання заявленої суми коштів за ртуть.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні особи.

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