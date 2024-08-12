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Можно ли взять на работу грузчика до 18 лет: разъяснение

22:00, 12 августа 2024
Работа подростков с грузами не должна превышать 1/3 рабочего времени.
Можно ли взять на работу грузчика до 18 лет: разъяснение
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, можно ли взять на работу грузчика лицо до 18 лет.

Грузчик – это работник, выполняющий любые погрузочные и (или) разгрузочные работы. Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 190 Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ Украины) запрещается применение труда лиц младше восемнадцати лет на тяжелых работах и ​​работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах.

Запрещается также привлекать лиц младше восемнадцати лет к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Список тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних, утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины от 31 марта 1994 года № 46. В частности лица, которым еще не исполнилось 18 лет, не могут работать на производствах или в работах, связанных с изготовлением, хранением, транспортировкой и применением взрывоопасных веществ или ядохимикатов; заниматься торговлей или хранением ликероводочной продукции; работать водителями автомобилей и т.д.

Работы, связанные с подъемом и перемещением вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы, дифференцированно зависимы от пола и возраста несовершеннолетних работников и утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины от 22 марта 1996 года № 59 (далее – Приказ № 59) .

Предельные нормы действуют по всей территории Украины и распространяются на все предприятия, учреждения, организации, учебные заведения, а также на юридических и физических лиц, использующих труд подростков от 14 до 18 лет. Приказом № 59 установлено, что к работе, нуждающейся в подъеме и перемещении тяжелых вещей, допускаются только подростки, не имеющие медицинских противопоказаний (это должно быть удостоверено соответствующим врачебным свидетельством).

Работодатель должен обеспечить обязательное прохождение работающими у него подростками предыдущего и последующих периодических медицинских осмотров.

Согласно п. 5 Приказ №59 общая продолжительность рабочего времени подростков не должна превышать 24 час. в неделю для подростков 14-15 лет и 36 часов. для подростков 16–17 лет.

Обязательным должно быть равномерное распределение недельного рабочего времени по дням пяти- или шестидневной рабочей недели. Работа подростков с грузами не должна превышать 1/3 рабочего времени.

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