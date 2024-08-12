Стало відомо, скільки евакуювали людей із Сумщини від початку евакуації

Через регулярні обстріли в деяких районах області довелося оголосити обов'язкову евакуацію.

Від початку евакуації із Сумської області вдалося евакуювати 19800 людей, близько 2000 з них - діти. Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

"Звідти, де було оголошено 6 серпня, це 23 населені пункти, на сьогодні вже евакуйовано приблизно 3800 осіб, із них 175 дітей", - сказав він.

Артюх нагадав, що через регулярні обстріли Сумщини в деяких районах довелося оголосити обов'язкову евакуацію.

"Рік тому ми, розуміючи можливість захисту населення, оголосили евакуацію для п'ятикілометрової зони в 115 населених пунктах. Сьогодні вона діє. Крім того, там, де найнебезпечніша ситуація, ми оголосили обов'язкову евакуацію і примусову. Примусова стосується двох громад. Це Середино-Будська громада в Шосткинському районі та Великописарівська громада в Охтирському районі. Насамперед це стосується дітей", - повідомив голова ОВА.

Артюх зазначив, що міграційні процеси, як і раніше, відбуваються здебільшого в межах області.

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