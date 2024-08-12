Новый координатор системы ООН Матиас Шмале начал работу в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Матиаса Шмале координатором системы ООН и гуманитарным координатором в Украине.

Фото: Виктория Андриевская / ОСНА

В Украине приступил к работе новый координатор системы ООН и гуманитарный координатор Матиас Шмале.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Матиаса Шмале координатором системы ООН и гуманитарным координатором в Украине с 11 августа 2024 г. по согласованию правительства принимающей страны», - сообщает представительство ООН в Украине.

Отмечается, что у Шмале более 30 лет опыта гуманитарной работы и работы по развитию и восстановлению.

Ранее он работал старшим советником региональной группы Управления по координации развития ООН в Африке, исполняющим обязанности координатора системы ООН и гуманитарного координатора в Нигерии, а также на нескольких высоких должностях в БАПОР.

У нового координатора системы ООН в Украине есть степень доктора философии по экономике развития и степень магистра по макроэкономике Свободного университета Берлина.

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