Міськраду Рівного зобов’язали через суд виготовити історико-архітектурний опорний план

Рішенням Рівненського окружного адміністративного суду задоволено позов прокуратури до Рівненської міської ради про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити дії, спрямовані на розроблення та затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану обласного центру. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Так, попри те, що Рівне включено до Списку історичних населених місць України, прокурори з’ясували, що такого плану у місті досі не розроблено.
Водночас, відсутність опорного плану створює загрозу самовільної, хаотичної або неконтрольованої забудови історичного центру, руйнування пам’яток історії та культури, а також знищення історичної спадщини громади.
Це і стало підставою для звернення прокуратури до суду, який погодився із доводами прокурора щодо бездіяльності міської ради, яка вчасно не розробила, не погодила та не затвердила головний історико-архітектурний документ, який захищає історичний ареал обласного центру та регулює режим його забудови.
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