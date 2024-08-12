Міськраду Рівного зобов’язали через суд виготовити історико-архітектурний опорний план

Зазначається, що відсутність опорного плану створює загрозу самовільної, хаотичної або неконтрольованої забудови історичного центру та руйнування пам’яток історії.

Рішенням Рівненського окружного адміністративного суду задоволено позов прокуратури до Рівненської міської ради про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити дії, спрямовані на розроблення та затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану обласного центру. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, попри те, що Рівне включено до Списку історичних населених місць України, прокурори з’ясували, що такого плану у місті досі не розроблено.

Водночас, відсутність опорного плану створює загрозу самовільної, хаотичної або неконтрольованої забудови історичного центру, руйнування пам’яток історії та культури, а також знищення історичної спадщини громади.

Це і стало підставою для звернення прокуратури до суду, який погодився із доводами прокурора щодо бездіяльності міської ради, яка вчасно не розробила, не погодила та не затвердила головний історико-архітектурний документ, який захищає історичний ареал обласного центру та регулює режим його забудови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.