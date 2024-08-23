Украина и Индия согласовали четыре соглашения сотрудничества в различных сферах – совместное заявление

23 августа 2024 года состоялось историческое событие: Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил первый официальный визит в Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили важность двустороннего оборонного сотрудничества, и договорились в ближайшее время провести в Индии второе заседание Совместной украинско-индийской рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.

В рамках визита Украина и Индия заключили четыре соглашения, охватывающие сотрудничество в сферах медицины, сельского хозяйства, гуманитарной помощи и культуры.

Про головне на зустрічі розповіли в Офісі Президента.

На запрошення Президента України Його Високоповажності Володимира Зеленського 23 серпня 2024 року Прем'єр-міністр Індії Його Високоповажність Нарендра Моді відвідав Україну. Це був перший в історії візит Прем'єр-міністра Індії в Україну з моменту встановлення дипломатичних відносин між двома країнами у 1992 році.

Політичні відносини

Лідери високо оцінили участь офіційних делегацій України у глобальному саміті Vibrant Gujarat 2024, а також у форумі Raisina Dialogue 2024 року.

Лідери відзначили стійку та позитивну траєкторію двосторонніх зв'язків, які значно зміцнилися за останні три десятиліття, та високо оцінили роль, яку відіграють регулярні взаємодії між Індією та Україною на різних рівнях, включно з їхніми зустрічами в Апулії в червні 2024 року та в Хіросімі у травні 2023 року на полях самітів G7, візитом міністра закордонних справ України до Нью-Делі в березні 2024 року, численними взаємодіями та телефонними розмовами між міністром закордонних справ України та міністром закордонних справ Індії, між керівником Офісу Президента України та радником з питань національної безпеки Індії, а також 9-м раундом консультацій між міністерствами закордонних справ, що відбувся в Києві у липні 2023 року, задля зміцнення взаєморозуміння, довіри та співпраці.

Вони підтвердили свою відданість подальшому розвитку двосторонніх зв'язків на благо народів обох країн на основі взаємної довіри, поваги та відкритості.

Обидва лідери висловили взаємну зацікавленість у роботі над підвищенням рівня двосторонніх відносин від всеосяжного партнерства до стратегічного партнерства в майбутньому.

Забезпечення всеосяжного, справедливого й тривалого миру

Прем'єр-міністр Моді наголосив на необхідності щирої та практичної взаємодії між усіма сторонами для розробки інноваційних рішень, які матимуть широке визнання та сприятимуть якнайшвидшому відновленню миру. Він іще раз підтвердив готовність Індії зробити свій внесок усіма можливими способами, щоб сприяти швидкому поверненню миру.

Лідери високо оцінили зусилля із забезпечення глобальної продовольчої безпеки, зокрема українську гуманітарну зернову ініціативу. Було наголошено на важливості безперебійного та безперешкодного постачання сільськогосподарської продукції на світові ринки, особливо в Азії та Африці.

Українська сторона наголосила, що Спільне комюніке про основи миру, ухвалене на Саміті миру, може слугувати основою для подальших зусиль для встановлення справедливого миру на основі діалогу, дипломатії та міжнародного права.

Українська сторона привітала таку участь Індії та наголосила на важливості участі Індії на високому рівні в наступному Саміті миру.

Індійська сторона підтвердила свою принципову позицію та спрямованість на мирне врегулювання шляхом діалогу та дипломатії, у межах яких Індія взяла участь у Саміті миру, що відбувся в Бюргенштоку, Швейцарія, у червні 2024 року.

Президент Зеленський та Прем'єр-міністр Моді підтвердили готовність до подальшої співпраці у дотриманні принципів міжнародного права, включно зі Статутом ООН, таких як повага до територіальної цілісності та суверенітету держав. Вони погодилися з необхідністю більш тісного двостороннього діалогу в цьому питанні.

Економічне, наукове та технічне співробітництво

Лідери обговорили посилення співпраці в таких сферах, як торгівля та комерція, сільське господарство, фармацевтика, оборона, освіта, наука й технології, культура, а також пошуку шляхів зміцнення партнерства в таких сферах, як інфраструктура надання цифрових громадських послуг, промисловість, виробництво, «зелена» енергетика тощо, зокрема шляхом ширшого залучення бізнесу та промисловості обох країн.

Лідери наголосили на важливості Міжурядової українсько-індійської комісії по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву (МУІК) у сприянні орієнтованому на майбутнє та міцнішому економічному партнерству між двома країнами.

Вони високо оцінили підготовче засідання МУІК, проведене під час візиту міністра закордонних справ України до Індії в березні 2024 року, та зусилля з проведення засідань спільних робочих груп з метою якнайшвидшого скликання 7-ї сесії МУІК у взаємозручний час протягом 2024 року. Українська сторона привітала призначення міністра закордонних справ Індії С. Джайшанкара співголовою МУІК.

З огляду на суттєве скорочення обсягів двосторонньої торгівлі товарами з 2022 року у зв'язку з викликами, пов'язаними з війною, що триває, лідери доручили співголовам МУІК вивчити всі можливі шляхи не лише для відновлення двосторонніх торговельно-економічних відносин до передвоєнного рівня, але й для їх подальшого розширення та поглиблення.

Лідери наголосили на важливості спрощення умов ведення бізнесу для взаємної економічної діяльності та інвестицій поряд з усуненням будь-яких перешкод для розширення торгівлі та комерції між Україною та Індією. Сторони також заохотили більш активну взаємодію на офіційному та діловому рівнях для вивчення спільних проєктів, співпраці та спільних підприємств.

Лідери відзначили міцні зв'язки між двома сторонами у сфері сільського господарства та бажаність посилення двосторонньої взаємодії та доступу до ринків на основі сильних сторін у взаємодоповнювальних сферах, включно з гармонізацією стандартів і процедур сертифікації.

Визнаючи співпрацю в галузі фармацевтики одним із найсильніших стовпів партнерства, лідери підтвердили бажаність ширшого доступу до ринків та сприяння інвестиціям і спільним підприємствам, зокрема шляхом проведення процедур тестування, інспектування та реєстрації. Обидві сторони висловили бажання розширити співпрацю у сфері лікарських засобів та фармацевтики, зокрема у сфері навчання та обміну передовим досвідом. Вони привітали підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною організацією з контролю за стандартами лікарських засобів Міністерства здоров’я та сімейного добробуту Індії, а також проведення 3-го засідання Спільної українсько-індійської робочої групи із співробітництва у фармацевтичній галузі у серпні 2024 року у віртуальному форматі. Українська сторона також високо оцінила Індію як надійне джерело постачання доступних та якісних ліків.

Сторони домовилися прискорити роботу над розширенням правової бази двосторонніх відносин, зокрема щодо взаємного захисту інвестицій, вивчення питань взаємного визнання документів про освіту, наукових ступенів та вчених звань.