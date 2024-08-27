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Взятка за землю и имущество детского санатория — завершено следствие по делу в отношении чиновника Ровенского облсовета

14:06, 27 августа 2024
Чиновник за взятку пообещал помочь в решении вопроса о списании имущества и в обеспечении принятия депутатами решения о продаже земельного участка.
Взятка за землю и имущество детского санатория — завершено следствие по делу в отношении чиновника Ровенского облсовета
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В понедельник, 26 августа, прокурор САП завершил досудебное расследование по делу в отношении заместителя председателя Ровенского областного совета, который в мае погорел на получении полмиллиона гривен взятки за решение земельных и имущественных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Как отметили в ведомстве, в 2021 году частный предприниматель приобрел нефункционировавший детский санаторий и в дальнейшем планировал получить в собственность его материальные ценности, а также землю, на которой он располагался.

«Должностное лицо за неправомерную выгоду пообещало посодействовать в решении вопроса о списании имущества и в обеспечении принятия депутатами Ровенского областного совета решения о продаже земельного участка площадью 5,4 га, на котором и расположен санаторий», - заявили в САП.

В рамках досудебного расследования, установлено, что за 2022–2023 годы за свои «услуги» чиновник при соучастии с директором одного из коммунальных предприятий получил от предпринимателя почти полмиллиона гривен.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. По поручению прокурора САП детективами НАБУ открыты стороне защиты материалы дела для ознакомления.

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