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Хабар за землю та майно дитячого санаторію — завершено слідство у справі щодо посадовця Рівненської облради

14:06, 27 серпня 2024
Посадовець за хабар пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо списання майна та у забезпеченні прийняття депутатами рішення про продаж земельної ділянки.
Хабар за землю та майно дитячого санаторію — завершено слідство у справі щодо посадовця Рівненської облради
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У понеділок, 26 серпня, прокурор САП завершив досудове розслідування у справі стосовно заступника голови Рівненської обласної ради, який у травні погорів на одержанні пів мільйона гривень хабаря за вирішення земельних та майнових питань. Про це повідомила пресслужба САП.

Як зазначили у відомстві, у 2021 році приватний підприємець придбав дитячий санаторій, який не функціонував, та в подальшому планував отримати у власність його матеріальні цінності, а також землю, на якій він розташовувався.

«Посадовець за неправомірну вигоду пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо списання майна та у забезпеченні прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж земельної ділянки площею 5,4 га, на якій і розташовано санаторій», - заявили у САП.

У межах досудового розслідування було встановлено, що за 2022–2023 роки за свої «послуги» посадовець за співучасті з директором одного з комунальних підприємств отримав від підприємця майже пів мільйона гривень.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. За дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито стороні захисту матеріали справи для ознайомлення.

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