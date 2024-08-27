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На Донеччині затримали агента рф, який готував ракетні удари по шпиталях та аеродромах

19:46, 27 серпня 2024
Ворог завербував мешканця Краматорська.
На Донеччині затримали агента рф, який готував ракетні удари по шпиталях та аеродромах
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Служба безпеки України повідомила, що затримали ще одного російського агента, який коригував ракетно-дронові удари рф по Донеччині. Головними цілями ворога були військові шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування і реабілітацію українські захисники.

У спецслужбі зазначають, що також агресор сподівався розвідати локації оперативних аеродромів на території регіону.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, російська розвідка завербувала мешканця Краматорська. У поле зору окупантів чоловік потрапив через власні антиукраїнські коментарі в російських соцмережах

Подальша комунікація між агентом та його російським куратором відбувалася через один із месенджерів. У ході дистанційного спілкування обидва використовували вигадані нікнейми для конспірації.

«Однак їм це не допомогло. Служба безпеки встановила особи представника країни-агресора та його поплічника з Донеччини і поетапно задокументувала їхні злочини», - пишуть у СБУ.

Встановлено, що куратор надсилав агенту гугл-карти районів, які його цікавили. Інформатор наносив на карти розвіддані, додавав опис та пояснення, після чого передавав російській спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання. У затриманого вилучено телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з агресором.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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