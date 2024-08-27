Практика судів
  1. У світі

Оприлюднили дату презентації нових iPhone 16 від Apple

12:36, 27 серпня 2024
Окрім того, за чутками, також на заході Apple представить годинник Apple Watch Series 10 і дві версії нових навушників AirPods.
Оприлюднили дату презентації нових iPhone 16 від Apple
Джерело фото: Amin Zabardast / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Apple презентує свої нові смартфони серії iPhone 16 9 вересня о 20:00 за київським часом. Захід зі слоганом Itʼs Glowtime («Час сяйва») відбудеться в Apple Park. Про це пише The Verge.

Очікується, що під час шоу компанія представить лінійку айфонів, а великою зміною в лінійці iPhone 16 і 16 Plus стануть камери на задній панелі – вони можуть бути вертикальними — причому, за чутками, Apple залишить три камери. У нових айфонів буде більший екран, а ще в лінійці зʼявиться новий бронзовий колір.

Очікується, що всі чотири моделі iPhone 16 матимуть кнопку дії (Action Button) — раніше вона була ексклюзивною для лінійки Pro в iPhone 15. Також у лінійці iPhone 16 може зʼявитися нова кнопка, призначена для зйомки фотографій і відео — поки що неясно, чи стане вона ексклюзивною для моделей Pro або ж буде і на звичайних моделях iPhone 16.

Окрім того, за чутками, також на заході Apple представить годинник Apple Watch Series 10 і дві версії нових навушників AirPods.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Буде принцип «воюй або працюй», який передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці з тіні — Денис Шмигаль

На 2025 рік є незакрита потреба у фінансуванні близько 15 млрд доларів— Денис Шмигаль.

Буде принцип «воюй або працюй», який передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці з тіні — Денис Шмигаль

На 2025 рік є незакрита потреба у фінансуванні близько 15 млрд доларів — Денис Шмигаль.

Марк Цукерберг заявив Судовому комітету Палати представників, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена і пообіцяв, що це не повториться

Марк Цукерберг у листі до Судового комітету Палати представників зробив заяву про те, що Meta піддалася тиску адміністрації Джо Байдена з метою цензури контенту та пообіцяв дати відсіч, якщо це повториться.

Виключення з військового обліку у зв’язку із досягненням граничного віку перебування в запасі за старим законодавством — Верховний Суд відкрив провадження

Чоловік хоче зобов’язати ТЦК надати документ про виключення його з військового обліку у зв`язку із досягненням ним граничного 40-річного віку перебування в запасі станом на 2009 рік, тобто, за старим законодавством.

Ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД у виняткових випадках можуть бути надані й під час розгляду справи в суді — Верховний Суд

Невідкриття стороні захисту в порядку ст. 290 КПК документів, які стали приводами і підставами для проведення НСРД, автоматично не вказує про необхідність визнання протоколів за результатами проведення НСРД недопустимими доказами в розумінні ст. 87 КПК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді