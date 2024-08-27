Оприлюднили дату презентації нових iPhone 16 від Apple

Окрім того, за чутками, також на заході Apple представить годинник Apple Watch Series 10 і дві версії нових навушників AirPods.

Джерело фото: Amin Zabardast / Unsplash

Apple презентує свої нові смартфони серії iPhone 16 9 вересня о 20:00 за київським часом. Захід зі слоганом Itʼs Glowtime («Час сяйва») відбудеться в Apple Park. Про це пише The Verge.

Очікується, що під час шоу компанія представить лінійку айфонів, а великою зміною в лінійці iPhone 16 і 16 Plus стануть камери на задній панелі – вони можуть бути вертикальними — причому, за чутками, Apple залишить три камери. У нових айфонів буде більший екран, а ще в лінійці зʼявиться новий бронзовий колір.

Очікується, що всі чотири моделі iPhone 16 матимуть кнопку дії (Action Button) — раніше вона була ексклюзивною для лінійки Pro в iPhone 15. Також у лінійці iPhone 16 може зʼявитися нова кнопка, призначена для зйомки фотографій і відео — поки що неясно, чи стане вона ексклюзивною для моделей Pro або ж буде і на звичайних моделях iPhone 16.

Окрім того, за чутками, також на заході Apple представить годинник Apple Watch Series 10 і дві версії нових навушників AirPods.

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