Обнародовали дату презентации новых iPhone 16 от Apple

Кроме того, по слухам, также на мероприятии Apple представит часы Apple Watch Series 10 и две версии новых наушников AirPods.

Источник фото: Amin Zabardast / Unsplash

Apple представит свои новые смартфоны серии iPhone 16 9 сентября в 20:00 по киевскому времени. Мероприятие со слоганом Itʼs Glowtime («Время сияния») состоится в Apple Park. Об этом пишет The Verge.

Ожидается, что во время шоу компания представит линейку айфонов, а большим изменением в линейке iPhone 16 и 16 Plus станут камеры на задней панели – они могут быть вертикальными – причем, по слухам, Apple оставит три камеры. У новых айфонов будет больший экран, а в линейке появится новый бронзовый цвет.

Ожидается, что все четыре модели iPhone 16 будут иметь кнопку действия (Action Button) – раньше она была эксклюзивной для линейки Pro в iPhone 15. Также в линейке iPhone 16 может появиться новая кнопка, предназначенная для съемки фотографий и видео – пока неясно, станет ли она эксклюзивной для моделей Pro или же будет и на обычных моделях iPhone 16.

Кроме того, по слухам, также на мероприятии Apple представит часы Apple Watch Series 10 и две версии новых наушников AirPods.

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