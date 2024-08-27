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В Донецкой области задержали агента рф, который готовил ракетные удары по больницам и аэродромам

19:46, 27 августа 2024
Враг завербовал жителя Краматорска.
В Донецкой области задержали агента рф, который готовил ракетные удары по больницам и аэродромам
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Служба безопасности Украины сообщила, что задержали еще одного российского агента, корректировавшего ракетно-дроновые удары рф по Донецкой области. Главными целями врага были военные госпитали и другие медучреждения, где проходили лечение и реабилитацию украинских защитников.

В спецслужбе отмечают, что агрессор также надеялся разведать локации оперативных аэродромов на территории региона.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, российская разведка завербовала жителя Краматорска. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за собственных антиукраинских комментариев в российских соцсетях.

Дальнейшая коммуникация между агентом и его российским куратором проходила через одного из мессенджеров. В ходе дистанционного общения оба использовали вымышленные никнеймы для конспирации.

«Однако им это не помогло. Служба безопасности установила личности представителя страны-агрессора и его приспешника из Донецкой области и поэтапно задокументировала их преступления», - пишут в СБУ.

Установлено, что куратор присылал агенту гугл-карты интересовавших его районов. Информатор наносил на карты разведданные, прибавлял описание и объяснение, после чего передавал российской спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. У задержанного изъяты телефон и компьютерная техника, которые он использовал для переписки с агрессором.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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