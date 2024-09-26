В ПФ объяснили, можно ли сделать благотворительное пожертвование для пенсионера, который получает пенсию за выслугу лет

Человеку, который получает пенсию, можно сделать персонализированное благотворительное пенсионное пожертвование.

Фото: pfu.gov.ua

Пенсионный фонд Украины объяснил, можно ли сделать благотворительное пожертвование в пользу пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет.

В ПФ подчеркнули, что человеку, который получает пенсию (независимо от его вида, размера и времени назначения), можно сделать персонализированное благотворительное пенсионное пожертвование.

В случае персонализированного благотворительного пожертвования 70% суммы направляется для выплаты пенсии избранному пенсионеру. Остальные 30% используются как финансовый ресурс на выплату пенсий всем пенсионерам.

«Для осуществления благотворительного пожертвования требуется минимум усилий – без оформления документов и посещений государственных учреждений. Для этого мецената нужно воспользоваться услугами вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины (без авторизации, без внесения личных данных осуществляющего платеж)», - добавили в ПФ.

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