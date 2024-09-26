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У ПФ пояснили, чи можна зробити благодійну пожертву для пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років

10:19, 26 вересня 2024
Людині, яка отримує пенсію, можна зробити персоналізовану благодійну пенсійну пожертву.
У ПФ пояснили, чи можна зробити благодійну пожертву для пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років
Фото: pfu.gov.ua
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Пенсійний фонд України пояснив, чи можна зробити благодійну пожертву на користь пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років.

У ПФ наголосили, що людині, яка отримує пенсію (незалежно від її виду, розміру та часу призначення), можна зробити персоналізовану благодійну пенсійну пожертву.

У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70% суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонерові. Решта 30% використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій усім пенсіонерам.

«Для здійснення благодійної пожертви потрібно мінімум зусиль – без оформлення документів та відвідувань державних установ. Для цього меценату потрібно скористатись послугами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (без авторизації, без внесення особистих даних того, хто здійснює платіж)», - додали у ПФ.

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