В Україні викрили мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру

У 10 регіонах України правоохоронці викрили 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в нашій державі. У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.

За матеріалами справи, учасники «схеми» нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з рф, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.

«У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. З кожної транзакції фігуранти мали свій «відсоток». Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення», - повідомили у СБУ.

Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.

Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру.

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