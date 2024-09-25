У Мінцифри напрацьовують політику для впровадження ШІ в роботу держави

За словами Михайла Федорова, Україна має не пропустити цей тренд у світі, а стати центром.

Джерело фото: Михайло Федоров

У Міністерстві цифрової трансформації напрацьовують політику для впровадження штучного інтелекту в роботу держави. Про це на форумі 25 вересня повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, якого цитує Інтерфакс-Україна.

«У кожному напрямі є свої проєкти, які потрібно формувати. А окремий напрям, який узагалі зараз стане фундаментальним, наскрізним для кожної галузі, про який ми дбаємо, де формуємо політику, це буде, звісно, штучний інтелект», - сказав Федоров.

Він зазначив, що Україна має не пропустити цей тренд у світі, а стати центром. На його думку, таким чином, з'явиться можливість «обігнати» інші цифрові уряди.

«Ми зі 102-го місця у світі на п'яте місце за п'ять років піднялися. Але нам потрібно на перше місце, якраз штучний інтелект і автоматизація – той напрям, який зараз для нас пріоритетний», - наголосив міністр.

Федоров додав, що представники Мінцифри будуть проводити зустрічі з усіма провідними ІТ-компаніями України, обговорюватимуть, що можна зробити в цьому напрямі, і як залучити компанії.

Повідомляється, що раніше заступник міністра економіки Олександр Циборт повідомив, що обговорював із українським офісом Google можливість інтеграції ШІ в державні сервіси.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Україна увірвалася в пʼятірку країн у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг. Про це повідомили у Мінцифри за даними дослідження E-Government Development Index за 2024 рік. Міжнародний рейтинг, який розробляє ООН, оцінює рівень електронного урядування та залученість громадян до взаємодії з державою через електронні сервіси.

Таким чином, за час роботи Мінцифри Україна піднялася зі 102-го місця на 5-те за рейтингом Оnline services Index.

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