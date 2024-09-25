В Минцифре нарабатывают политику для внедрения ИИ в работу государства

По словам Михаила Федорова, Украина не должна пропустить этот тренд в мире, а стать центром.

Источник фото: Михаил Федоров

В Министерстве цифровой трансформации нарабатывают политику для внедрения искусственного интеллекта в работу государства. Об этом на форуме 25 сентября сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого цитирует Интерфакс-Украина.

«В каждом направлении есть свои проекты, которые нужно формировать. А отдельное направление, которое сейчас станет фундаментальным, сквозным для каждой отрасли, о котором мы заботимся, где формируем политику, это будет, конечно, искусственный интеллект», - сказал Федоров.

Он отметил, что Украина не должна пропустить этот тренд в мире, а стать центром. По его мнению, таким образом появится возможность «обогнать» другие цифровые правительства.

«Мы со 102-го места в мире на пятое место за пять лет поднялись. Но нам нужно на первое место, как раз искусственный интеллект и автоматизация – то направление, которое сейчас для нас приоритетно», - отметил министр.

Федоров добавил, что представители Минцифры будут проводить встречи со всеми ведущими ИТ-компаниями Украины, будут обсуждать, что можно сделать в этом направлении, и как привлечь компании.

Сообщается, что ранее заместитель министра экономики Александр Цыборт сообщил, что обсуждал с украинским офисом Google возможность интеграции ИИ в государственные сервисы.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Украина ворвалась в пятерку стран мира по уровню развития цифровых государственных услуг. Об этом сообщили в Минцифры по данным исследования E-Government Development Index за 2024 год. Международный рейтинг, разрабатываемый ООН, оценивает уровень электронного управления и вовлеченность граждан во взаимодействие с государством через электронные сервисы.

Таким образом, за время работы Минцифры Украина поднялась со 102-го места на 5-е по рейтингу Online Services Index.

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