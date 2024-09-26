Как в электронном виде подать в ПФ документы о стаже, приобретенном до 2004 года — алгоритм действий

В Пенсионном фонде функционирует сервис, позволяющий удобным способом подать документы о стаже работы.

Пенсионный фонд Украины объяснил, как в электронном виде подать в ПФ документы о стаже, приобретенные до 1.1.2004.

Отмечается, что на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины функционирует сервис, позволяющий удобным способом подать документы о стаже работы, приобретенный до вступления в силу Закона Украины от 9.7.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Сервис позволяет загрузить сканированные копии документов, подтверждающих стаж, как:

трудовая книжка;

военный билет;

диплом (свидетельство, аттестат) об очном обучении;

свидетельство о рождении ребенка.

документы о стаже, определенные Порядком подтверждения стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденным Кабинетом Министров Украины от 12.08.93 № 637.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). После успешной авторизации в разделе «Коммуникации по ПФУ» следует выбрать пункт «Сведения о трудовых отношениях», где есть возможность загрузить необходимые документы.

Требования к сканированным документам:

режим сканирования цветной;

формат – JPG или PDF;

размер каждого файла не более 1 Мб.

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