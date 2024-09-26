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Як в електронному вигляді подати до ПФ документи про стаж, набутий до 2004 року — алгоритм дій

07:36, 26 вересня 2024
У Пенсійному фонді функціонує сервіс, що дозволяє в зручний спосіб подати документи про стаж роботи.
Як в електронному вигляді подати до ПФ документи про стаж, набутий до 2004 року — алгоритм дій
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Пенсійний фонд України пояснив, як в електронному вигляді подати до ПФ документи про стаж, набутий до 1.1.2004.

Зазначається, що на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України функціонує сервіс, що дозволяє в зручний спосіб подати документи про стаж роботи, набутий до набрання чинності Закону України від 9.7.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“.

Сервіс дозволяє завантажити скановані копії таких документів, що підтверджують стаж, як:

трудова книжка;

військовий квиток;

диплом (свідоцтво, атестат) про очне навчання;

свідоцтво про народження дитини.

документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим Кабінетом Міністрів України від 12.08.93 № 637.

Щоб скористатися сервісом, потрібно авторизуватись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Після успішної авторизації у розділі “Комунікації з ПФУ“ слід обрати пункт “Відомості про трудові відносини“, де є можливість завантажити необхідні документи.

Вимоги до сканованих документів:

режим сканування кольоровий;

формат – JPG або PDF;

розмір кожного файлу не більш як 1 Мб.

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