В Украине разоблачили сеть подпольных брокеров Webmoney, финансировавших российскую агентуру

В 10 регионах Украины правоохранители разоблачили 12 дельцов, подозреваемых в незаконной деятельности.

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как отметили в спецслужбе, часть переводов по этой платформе была предназначена для финансирования российской агентуры в нашем государстве. В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины разоблачены 12 дельцов, подозреваемых в незаконной деятельности.

По материалам дела, участники «схемы» нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из рф, а затем конвертировали их в нужную валюту и обналичивали на банковские реквизиты или в наличные деньги.

«Таким образом, с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте. По каждой транзакции фигуранты имели свой «процент». Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, где размещали рекламные объявления», – сообщили в СБУ.

Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с поличным.

В настоящее время всем 12 фигурантам сообщено о подозрении.

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