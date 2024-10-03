Из Украины пытались вывезти две скрипки 18-19 веков, фото

69-летний украинец перемещал через таможенную границу Украины две раритетные скрипки по «липовым» документам.

В четверг, 3 октября, на таможенном посту «Малый Березный» на украинско-словацкой границе закарпатские таможенники совместно с пограничниками предупредили незаконный вывоз старинных музыкальных инструментов, которые могут представлять культурно-историческую ценность. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской таможни.

Нарушителем оказался 69-летний украинец, в транспортном средстве марки «Форд» перемещавший через таможенную границу Украины две раритетные скрипки по «липовым» документам.

«Да еще в упрощенной полосе контроля – «зеленый коридор», предусматривающий соблюдение таможенного законодательства о перемещении предметов, требующих специальных разрешительных документов на вывоз за границу», - говорят таможенники.

Два музыкальных инструмента в футлярах находились в салоне автомобиля между передними сиденьями пассажира и водителя. Когда мужчина предоставил паспорта на смычковые музыкальные инструменты, то у инспекторов возникло подозрение в правдивости данных в поданных документах.

Оказалось, что сроки изготовления обеих скрипок (1714 и 1873 года) не сходятся с указанными в паспорте - 20 века.

«В настоящее время водитель дает объяснения, а таможня готовит сообщения в правоохранительные органы о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления. Предметы правонарушения изъяты, а их ценность установит специалист-эксперт», – добавили таможенники.

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