В Николаеве суд наказал мужчину, который отказался от повестки и уклонился от мобилизации

Обвиняемый заявил, что состояние его здоровья не позволяет ему проходить службу, хотя ВВК признала его пригодным.

В Николаеве суд наказал мужчину, который категорически отказался получать повестку и уклонился от мобилизации. Приговор по делу №489/4838/24 вынес Ленинский районный суд города Николаева.

В материалах дела указывается, что в декабре 2024 года ВВК признала мужчину пригодным к военной службе. Ему пытались вручить повестку, однако житель Николаева отказался ее получать.

На суде обвиняемый признал вину только частично.

Мужчина заявил, что «считал, что состояние его здоровья не позволяет ему проходить военную службу. Потому указанная повестка объявлялась ему работниками РТЦК. Также он был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, однако отказался подписывать предупреждение и изложил лично на нем свои объяснения о том, что считал себя неправомерно доставленным в РТЦК».

Кроме того, указал, что ранее не проходил военную службу и потому не желает проходить военную службу в настоящее время.

В то же время житель Николаева к медикам не обращался, никакого лечения не проходил и решение ВВК не обжаловал.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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