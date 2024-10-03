У Миколаєві суд покарав чоловіка, який відмовився від повістки та ухилився від мобілізації

Обвинувачений заявив, що стан його здоров’я не дозволяє йому проходити службу, хоча ВЛК визнала його придатним.

У Миколаєві суд покарав чоловіка, який категорично відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації. Вирок у справі № 489/4838/24 виніс Ленінський районний суд міста Миколаєва.

У матеріалах справи вказується, що у грудні 2024 року ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. Йому намагались вручити повістку, проте житель Миколаєва категорично відмовився її отримувати.

На суді обвинувачений визнав провину тільки частково.

Чоловік заявив, що «вважав, що стан його здоров’я не дозволяє йому проходити військову службу. Тому вказана повістка оголошувалася йому працівниками РТЦК. Також він був попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, однак відмовився підписувати попередження та виклав особисто на ньому свої пояснення про те, що вважав себе неправомірно доставленим до РТЦК».

Крім того, вказав, що раніше не проходив військову службу й тому не має бажання проходити військову службу в даний час.

Водночас, житель Миколаєва до медиків не звертався, жодного лікування не проходив та рішення ВЛК не оскаржував.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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