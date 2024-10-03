Экс-руководителя Национального антидопингового центра подозревают в растрате 10 млн грн

Бывшей чиновнице теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении экс-руководителю Национального антидопингового центра в растрате государственных средств более чем на 10 млн грн. Об этом сообщил официальный сайт Киберполиции.

Установлено, что должностное лицо, исполняющее обязанности директора центра, совершило служебную халатность, проведя закупку по результатам тендера по приобретению «Оборудование для определения пептидных гормонов, гормонов и белков» на сумму более 42 миллионов гривен. Условия тендера прописаны под заранее определенное предприятие с признаками фиктивности.

Директором организации-победителя числится лицо, которое неоднократно привлекалось к уголовной ответственности за совершение мелких краж. Свою причастность к подписанию каких-либо документов в качестве руководителя предприятия мужчина отрицает.

«В результате проведения судебной экономической экспертизы установлено, что государству был нанесен ущерб из-за завышения цен на оборудование более чем на 10 миллионов гривен», - сообщили в ведомстве.

Правоохранители сообщили фигурантке о подозрении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Также проводятся следственные действия с целью установления должностных лиц подрядной организации, причастных к совершению правонарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.