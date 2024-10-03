Екскерівницю Національного антидопінгового центру підозрюють у розтраті 10 млн грн

Колишній посадовиці тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Правоохоронці повідомили про підозру екскерівниці Національного антидопінгового центру у розтраті державних коштів на понад 10 млн грн. Про це повідомив офіційний сайт Кіберполіції.

Встановлено, що посадовиця, виконуючи обов’язки директорки центру, вчинила службову недбалість, провівши закупівлю за результатами тендеру щодо придбання «Обладнання для визначення пептидних гормонів, гормонів та білків» на суму понад 42 мільйони гривень. Умови тендеру були прописані під заздалегідь визначене підприємство з ознаками фіктивності.

Директором організації-переможця значиться особа, яка неодноразово притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення дрібних крадіжок. Свою причетність до підписання будь-яких документів у якості очільника підприємства чоловік заперечує.

«У результаті проведення судової економічної експертизи встановлено, що державі було завдано збитку через завищення цін на обладнання на понад 10 мільйонів гривень», - повідомили у відомстві.

Правоохоронці повідомили фігурантці підозру. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Також проводяться слідчі дії з метою встановлення службових осіб підрядної організації, які причетні до вчинення правопорушення.

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