Таможенники Киева перехватили зуб кашалота, который планировали нелегально отправить в США

Таможенники предотвратили незаконный вывоз зуба кашалота, который вероятно попал в Украину во время деятельности Одесской китобойной флотилии.

Источник фото: UkraineCustoms

Киевские таможенники обнаружили попытку незаконного вывоза в США зуба кашалота, подпадающего под действие Вашингтонской Конвенции CITES, которая регулирует международную торговлю видами, находящимися под угрозой исчезновения. Предмет был найден в почтовом отправлении, которое направлялось из Киева в США. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Эксперты Национального научно-природоведческого музея подтвердили, что зуб имеет природное происхождение. Вероятно, он попал в Украину во время деятельности Одесской китобойной флотилии. На отполированной поверхности зуба изображен военный корабль в Севастопольской бухте, что придает ему музейную и научную ценность.

Для экспорта таких предметов необходимо иметь разрешительные документы, однако во время таможенного контроля они не были предоставлены. Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил в соответствии со ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

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