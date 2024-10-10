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Кабмин изменил процедуру комиссионной торговли транспортными средствами – занизить цену не получится

20:55, 10 октября 2024
Теперь, при второй и более продажах в течение года легкового авто владелец может подать выписку, где указана среднерыночная цена транспортного средства, или документ об оценке.
Кабмин изменил процедуру комиссионной торговли транспортными средствами – занизить цену не получится
Источник фото: John Matychuk / Unsplash
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Как писала «Судебно-юридическая газета», перерегистрировать автомобиль Тесла, указав в договоре стоимость в 10 тысяч гривен, будет невозможно. В Главном сервисном центре МВД объясняют, часто автоплощадки по своему усмотрению ставят в договоре купли-продажи стоимость транспортного средства, а сознательное занижение цены приводит к тому, что в случае уплаты налога за продажу автомобиля сумма уплаченных налогов – мизерная.

Для того чтобы урегулировать процедуру комиссионной торговли транспортными средствами, Кабмин принял постановление № 1132 от 1 октября 2024 года «О внесении изменений в Порядок осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составными частями, имеющими идентификационные номера». Документ вступил в силу уже 4 октября.

Согласно постановлению, если физическое лицо продает грузовик, прицеп или автобус, оно должно предоставить торговой организации документ об оценке. При второй и более продажах в течение года легкового авто, мопеда или мотоцикла владелец может подать выписку с сайта Министерства экономики Украины, где указана среднерыночная цена транспортного средства, или документ об оценке. Получить такой документ можно, пройдя автотовароведческую экспертизу у специалистов Экспертной службы МВД или субъектов оценочной деятельности, внесенных в Государственный реестр Фонда государственного имущества Украины.

Стоимость, не ниже указанной в оценке, будет внесена в договор купли-продажи. И, соответственно, с реальной стоимости авто будет уплачиваться налог на доход.

Физическое лицо, которое планирует продать легковое авто, мотоцикл или мопед, также подает торговой организации заявление в произвольной форме относительно фактов продаж транспортных средств в текущем году.

Как объясняют в Главном сервисном центре МВД, это нужно для того, чтобы определить, нужно ли платить налог с полученных доходов от продаж (обмена) транспортных средств в соответствии со статьей 173 Налогового кодекса. К примеру, продажа первого легкового автомобиля, мопеда или мотоцикла в течение года не облагается налогом. Все остальные нуждаются в уплате налога на доход в соответствии с категорией транспортного средства и количеством продаж в году.

Кроме того, как отмечается, торговые организации не будут принимать автомобили для реализации на своих площадках в случае непредоставления документов, предусмотренных для налогообложения транспортных средств, а именно оценки авто.

Также организации, осуществляющие комиссионную продажу авто будут проверять владельцев в Государственном реестре санкций и в базе розыска. Это позволит избежать легализации и перепродажи транспортных средств, владельцами которых являются подсанкционные лица или те, которые находятся в розыске.

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сервисный центр МВД

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