Практика судів
  1. В Україні

Кабмін змінив процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами – занизити ціну не вийде

20:55, 10 жовтня 2024
Тепер, при другому і більше продажу протягом року легкового авто власник може подати витяг, де вказана середньоринкова ціна транспортного засобу, або документ про оцінку.
Кабмін змінив процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами – занизити ціну не вийде
Джерело фото: John Matychuk / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», перереєструвати автомобіль Тесла, вказавши в договорі вартість в 10 тисяч грн, буде неможливо. У Головному сервісному центрі МВС пояснюють, часто автомайданчики на власний розсуд ставлять у договорі купівлі-продажу вартість транспортного засобу, а свідоме заниження ціни призводить до того, що у випадку сплати податку за продаж автівки сума сплачених податків – мізерна.

Для того, аби врегулювати процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами, Кабмін прийняв постанову № 1132 від 1 жовтня 2024 року «Про внесення змін до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери». Документ набрав чинності уже 4 жовтня.

Згідно з постановою, якщо фізична особа продає вантажівку, причіп або автобус, вона має надати торговельній організації документ про оцінку. При другому і більше продажу протягом року легкового авто, мопеда, чи мотоцикла власник може подати витяг з сайту Міністерства економіки України, де вказана середньоринкова ціна транспортного засобу, або документ про оцінку. Отримати такий документ можна, пройшовши автотоварознавчу експертизу у фахівців Експертної служби МВС або суб‘єктів оціночної діяльності, внесених до Державного реєстру Фонду державного майна України.

Вартість, не нижча вказаної в оцінці, буде внесена в договір купівлі-продажу. І, відповідно, з реальної вартості авто сплачуватиметься податок на дохід.

Фізична особа, яка планує продати легкове авто, мотоцикл або мопед, також подає торговельній організації заяву у довільній формі щодо фактів продажів транспортних засобів у поточному році.

Як пояснюють у Головному сервісному центрі МВС, це потрібно для того, аби визначити, чи потрібно сплачувати податок з отриманих доходів від продажу (обміну) транспортних засобів відповідно до статті 173 Податкового кодексу. Наприклад, продаж першого легкового автомобіля, мопеда чи мотоцикла протягом року не оподатковується. Всі інші потребують сплати податку на дохід відповідно до категорії транспортного засобу та кількості продажів у році.

Крім того, як зазначається, торговельні організації не прийматимуть автівки для реалізації на своїх майданчиках у разі ненадання документів, передбачених для оподаткування транспортних засобів, а саме оцінки авто.

Також організації, що здійснюють комісійний продаж авто, будуть перевіряти власників у Державному реєстрі санкцій та в базі розшуку. Це дозволить уникнути легалізації та перепродажу транспортних засобів, власниками яких є підсанкційні особи або ті, що перебувають у розшуку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати за 10 жовтня

13 кандидатів не набрали прохідний бал, а 10 претендентів взагалі не з’явилися.

Закон про підвищення податків переголосовувати не потрібно, неузгодженості відсутні – Данило Гетманцев

В свою чергу, член комітету з податкової політики Ніна Южаніна перелічила основні зміни закону про підвищення податків.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Кредитна співпраця: надання Україні 35 млрд євро від ЄС буде прив’язане до виконання реформ

Фінансова підтримка Україні від ЄС буде надана за умови виконання політичних реформ і під суворим наглядом для запобігання шахрайству.

Вища рада правосуддя змінила підсудність справ Костянтинівського міськрайонного суду, але без дискусій не обійшлося

Збори суддів виступили проти зміни територіальної підсудності справ суду та не погодилися з головою Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області