Митники Києва перехопили зуб кашалота, який планували нелегально відправити до США

Митники запобігли незаконному вивезенню зуба кашалота, який ймовірно потрапив до України під час діяльності Одеської китобійної флотилії.

Джерело фото: UkraineCustoms

Київські митники виявили спробу незаконного вивезення до США зуба кашалота, що підпадає під дію Вашингтонської Конвенції CITES, яка регулює міжнародну торгівлю видами, що перебувають під загрозою зникнення. Предмет був знайдений у поштовому відправленні, що прямувало з Києва до США. Про це повідомила Державна митна служба України.

Експерти Національного науково-природничого музею підтвердили, що зуб має природне походження. Ймовірно, він потрапив до України під час діяльності Одеської китобійної флотилії. На відполірованій поверхні зуба зображено військовий корабель у Севастопольській бухті, що надає йому музейної та наукової цінності.

Для експорту таких предметів необхідно мати дозвільні документи, проте під час митного контролю їх не було надано. Київська митниця склала протокол про порушення митних правил відповідно до ст. 473 Митного кодексу України.

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