Практика судів
  1. В Україні

Митники Києва перехопили зуб кашалота, який планували нелегально відправити до США

20:06, 10 жовтня 2024
Митники запобігли незаконному вивезенню зуба кашалота, який ймовірно потрапив до України під час діяльності Одеської китобійної флотилії.
Митники Києва перехопили зуб кашалота, який планували нелегально відправити до США
Джерело фото: UkraineCustoms
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київські митники виявили спробу незаконного вивезення до США зуба кашалота, що підпадає під дію Вашингтонської Конвенції CITES, яка регулює міжнародну торгівлю видами, що перебувають під загрозою зникнення. Предмет був знайдений у поштовому відправленні, що прямувало з Києва до США. Про це повідомила Державна митна служба України.

Експерти Національного науково-природничого музею підтвердили, що зуб має природне походження. Ймовірно, він потрапив до України під час діяльності Одеської китобійної флотилії. На відполірованій поверхні зуба зображено військовий корабель у Севастопольській бухті, що надає йому музейної та наукової цінності.

Для експорту таких предметів необхідно мати дозвільні документи, проте під час митного контролю їх не було надано. Київська митниця склала протокол про порушення митних правил відповідно до ст. 473 Митного кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати за 10 жовтня

13 кандидатів не набрали прохідний бал, а 10 претендентів взагалі не з’явилися.

Закон про підвищення податків переголосовувати не потрібно, неузгодженості відсутні – Данило Гетманцев

В свою чергу, член комітету з податкової політики Ніна Южаніна перелічила основні зміни закону про підвищення податків.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Кредитна співпраця: надання Україні 35 млрд євро від ЄС буде прив’язане до виконання реформ

Фінансова підтримка Україні від ЄС буде надана за умови виконання політичних реформ і під суворим наглядом для запобігання шахрайству.

Вища рада правосуддя змінила підсудність справ Костянтинівського міськрайонного суду, але без дискусій не обійшлося

Збори суддів виступили проти зміни територіальної підсудності справ суду та не погодилися з головою Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області