Поваленные деревья на проезжие части – в ГСЧС показали последствия непогоды в Украине, фото

В большинстве областей страны 4 ноября бушевали сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

В минувшие сутки спасатели боролись с последствиями стихии в Украине. Как отметили в ГСЧС, 4 ноября на всей территории страны было объявлено штормовое предупреждение. В большинстве областей страны бушевали сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве ветер повалил деревья и нанес ущерб конструкциям зданий.

Так, по информации ГСЧС, на Черниговщине и Запорожье чрезвычайники привлекались к уборке сваленных деревьев с проезжих частей. Используя спецоборудование, специалисты распиливали и убирали ветки, чтобы устранить угрозу для людей и препятствие для передвижения транспорта.

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