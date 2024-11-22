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Как происходит процедура признания отцовства – объяснение

20:11, 22 ноября 2024
Признание отцовства в Украине: суд или совместное заявление – что выбрать, объясняет управление Министерства юстиции.
Как происходит процедура признания отцовства – объяснение
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Согласно Семейному кодексу Украины, ребенок, рожденный в официально зарегистрированном браке, считается происходящим от супругов. Однако существуют ситуации, когда необходимо установить происхождение ребенка, в частности через процедуру признания отцовства. Этот вопрос является одним из самых актуальных в сфере семейного права Украины, поскольку признание отцовства определяет обязанности мужчины, которые он должен выполнять в соответствии с законом. Об этом сообщило Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Согласно ч. 2 ст. 125 Семейного кодекса Украины, если родители не состоят в браке, происхождение ребенка от отца может быть определено: - по совместному заявлению матери и отца; - по решению суда.

Заявление о признании отцовства может быть подано как во время регистрации рождения ребенка, так и после ее регистрации. Если это невозможно сделать лично, родители могут подать заявление через представителя или отправить его по почте с нотариально заверенной подписью. В заявлении обязательно указывается фамилия, которую родители предоставляют ребенку.

В случае отсутствия заявления родителей, вопрос признания отцовства может быть решен судом на основании доказательств, собранных в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Украины.

Иск о признании отцовства могут подать мать, опекун или попечитель ребенка, а также сам ребенок по достижении совершеннолетия или лицо, которое считает себя отцом. Иски подаются в суды по месту жительства истца.

Процесс признания отцовства может быть простым, если подано совместное заявление, или сложным, если нужно обращаться в суд, собирать доказательства и участвовать в судебных заседаниях для подтверждения своих требований.

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