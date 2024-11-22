Суд вернул государству земли с редкими птицами на Харьковщине

Харьковский суд вернул часть орнитологического заказника «Куплевацкое» в государственную собственность.

Прокуратура успешно обжаловала незаконную передачу земельного участка части орнитологического заказника «Куплевацкое» в частную собственность. Суд принял решение вернуть землю в государственную собственность. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Иск был подан Изюмской окружной прокуратурой в интересах государства в лице Барвенковского городского совета. Речь шла о земельном участке площадью 2 га, переданном в 2018 году физическому лицу для ведения личного крестьянского хозяйства. Участок расположен в пределах орнитологического заказника «Куплевацкое» в Харьковской области, который является частью природно-заповедного фонда Украины.

Согласно законодательству, земли природно-заповедного фонда не могут передаваться в частную собственность. Выявленные нарушения стали основанием для прокуратуры обратиться в суд. Решение Барвенковского районного суда удовлетворило требования прокурора, и земельный участок будет возвращен в государственную собственность.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование этого решения.

Справка: орнитологический заказник местного значения «Куплевацкое» расположен на территории Мечебиловского старостинского округа Харьковской области и занимает площадь 40 гектаров и входит в состав природно-заповедного фонда Украины, где находится под особой охраной как национальное достояние.

В заказнике «Куплевацкое» гнездятся редкие виды птиц, среди которых коростель, занесенный в Европейский Красный список, а также лебеди, различные виды уток, гусей и цапель. Это место является важным для сохранения биоразнообразия и поддержания популяций редких птиц в Украине.

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