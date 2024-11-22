Суд повернув державі землі із рідкісними птахами на Харківщині

Харківський суд повернув частину орнітологічного заказника «Куплеватське» у державну власність.

Прокуратура успішно оскаржила незаконну передачу земельної ділянки частини орнітологічного заказника «Куплеватське» в приватну власність. Суд ухвалив рішення повернути землю у державну власність. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Позов був поданий Ізюмською окружною прокуратурою в інтересах держави в особі Барвінківської міської ради. Йшлося про земельну ділянку площею 2 га, передану в 2018 році фізичній особі для ведення особистого селянського господарства. Ділянка розташована в межах орнітологічного заказника «Куплеватське» в Харківській області, який є частиною природно-заповідного фонду України.

Згідно з законодавством, землі природно-заповідного фонду не можуть передаватися в приватну власність. Виявлені порушення стали підставою для прокуратури звернутися до суду. Рішення Барвінківського районного суду задовольнило вимоги прокурора, і земельну ділянку буде повернуто в державну власність.

Зараз триває строк на апеляційне оскарження цього рішення.

Довідково: орнітологічний заказник місцевого значення «Куплеватське» розташований на території Мечебилівського старостинського округу Харківської області та займає площу 40 гектарів і входить до складу природно-заповідного фонду України, де перебуває під особливою охороною як національне надбання.

У заказнику «Куплеватське» гніздяться рідкісні види птахів, серед яких деркач, занесений до Європейського Червоного списку, а також лебеді, різні види качок, гусей і чапель. Це місце є важливим для збереження біорізноманіття і підтримки популяцій рідкісних птахів в Україні.

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