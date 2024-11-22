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Як відбувається процедура визнання батьківства – пояснення

20:11, 22 листопада 2024
Визнання батьківства в Україні: суд чи спільна заява — що обрати, пояснює управління Міністерства юстиції.
Як відбувається процедура визнання батьківства – пояснення
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Відповідно до Сімейного кодексу України, дитина, народжена в офіційно зареєстрованому шлюбі, вважається такою, що походить від подружжя. Однак існують ситуації, коли необхідно встановити походження дитини, зокрема через процедуру визнання батьківства. Це питання є одним із найактуальніших у сфері сімейного права України, оскільки визнання батьківства визначає обов'язки чоловіка, які він має виконувати відповідно до закону. Про це повідомило Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Згідно з ч. 2 ст. 125 Сімейного кодексу України, якщо батьки не перебувають у шлюбі, походження дитини від батька може бути визначене: – за спільною заявою матері та батька; – за рішенням суду.

Заява про визнання батьківства може бути подана як під час реєстрації народження дитини, так і після її реєстрації. Якщо це неможливо зробити особисто, батьки можуть подати заяву через представника або надіслати її поштою з нотаріально засвідченим підписом. У заяві обов'язково зазначається прізвище, яке батьки надають дитині.

У разі відсутності заяви батьків, питання визнання батьківства може бути вирішене судом на підставі доказів, зібраних відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.

Позов про визнання батьківства можуть подати мати, опікун чи піклувальник дитини, а також сама дитина після досягнення повноліття або особа, яка вважає себе батьком. Позови подаються до судів за місцем проживання позивача.

Процес визнання батьківства може бути простим, якщо подана спільна заява, або складним, якщо потрібно звертатися до суду, збирати докази та брати участь у судових засіданнях для підтвердження своїх вимог.

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