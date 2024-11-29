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АМКУ оштрафовал на 2 млн грн порт «Черноморск» за злоупотребление монопольным положением

19:53, 29 ноября 2024
Порт «Черноморск» получил штраф за дискриминационные условия заключения договоров.
АМКУ оштрафовал на 2 млн грн порт «Черноморск» за злоупотребление монопольным положением
Фото: biz.censor.net
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Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в размере 2 млн грн на государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск» за злоупотребление монопольным положением на рынке стивидорных услуг. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Согласно выводам АМКУ, ГП «МТП «Черноморск» фактически контролировало предоставление стивидорных услуг в морском порту, поскольку было единственным поставщиком услуг по перегрузке, обслуживанию и хранению транспортных средств на специализированном паромном комплексе порта.

В октябре 2021 года предприятие утвердило Политику заключения договоров, которая содержала дискриминационные требования для контрагентов (экспедиторов), пытавшихся заключить договоры на оказание услуг. Эти требования лишали экспедиторов возможности сотрудничать с портом, если они не соответствовали установленным критериям, что затрудняло доступ к необходимым услугам.

Антимонопольный комитет считает, что с 19 октября 2021 года по 24 февраля 2022 года ГП «МТП «Черноморск» занимало монопольное положение на рынке стивидорных услуг на территории специализированного паромного комплекса. Такие действия не могли быть оправданы условиями значительной конкуренции на рынке, что и стало основанием для наложения штрафа.

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АМКУ штраф / штрафы

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