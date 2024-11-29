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АМКУ оштрафував на 2 млн грн порт «Чорноморськ» за зловживання монопольним становищем

19:53, 29 листопада 2024
Порт «Чорноморськ» отримав штраф за дискримінаційні умови укладання договорів.
АМКУ оштрафував на 2 млн грн порт «Чорноморськ» за зловживання монопольним становищем
Фото: biz.censor.net
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Антимонопольний комітет України наклав штраф у розмірі 2 млн грн на державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ» за зловживання монопольним становищем на ринку стивідорних послуг. Про це повідомляє пресслужба комітету.

Згідно з висновками АМКУ, ДП «МТП «Чорноморськ» фактично контролювало надання стивідорних послуг у морському порту, оскільки було єдиним постачальником послуг з перевантаження, обслуговування та зберігання транспортних засобів на спеціалізованому паромному комплексі порту.

У жовтні 2021 року підприємство затвердило Політику укладання договорів, яка містила дискримінаційні вимоги для контрагентів (експедиторів), що намагалися укласти договори на надання послуг. Ці вимоги позбавляли експедиторів можливості співпрацювати з портом, якщо вони не відповідали встановленим критеріям, що ускладнювало доступ до необхідних послуг.

Антимонопольний комітет вважає, що з 19 жовтня 2021 року по 24 лютого 2022 року ДП «МТП «Чорноморськ» займало монопольне становище на ринку стивідорних послуг на території спеціалізованого паромного комплексу. Такі дії не могли бути виправдані умовами значної конкуренції на ринку, що й стало підставою для накладення штрафу.

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АМКУ штраф

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