В Дії будут предоставляться услуги военнослужащим и их семьям

В Дії можно будет оформить статус лица с инвалидностью в результате войны, денежную помощь раненым и назначение пенсии по инвалидности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Дії будут предоставляться услуги для действующих и бывших военнослужащих и их родных.

По его словам, Правительство запускает экспериментальный проект, который позволит через портал Дії оформить:

- статус личности с инвалидностью в результате войны;

- денежную помощь раненым;

- назначение пенсии по инвалидности;

- обеспечение средствами реабилитации;

- жилищно-коммунальные льготы;

- услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.

«Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии», - заявил он.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны внесло изменения в Положение о ВЛК, согласно которым отныне признаны негодными военнообязанные и военнослужащие не исключаются из военного учета. Эти изменения вступают в противоречие со статьей 37 закона о воинской обязанности и военной службе.

Также сообщалось, что Верховная Рада 20 ноября приняла за основу законопроект 12066, разрешающий автоматическую передачу данных о состоянии годности мужчин к военной службе в Реестр «Оберег».

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