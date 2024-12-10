В Дії будут предоставляться услуги военнослужащим и их семьям

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Дії будут предоставляться услуги для действующих и бывших военнослужащих и их родных.
По его словам, Правительство запускает экспериментальный проект, который позволит через портал Дії оформить:
- статус личности с инвалидностью в результате войны;
- денежную помощь раненым;
- назначение пенсии по инвалидности;
- обеспечение средствами реабилитации;
- жилищно-коммунальные льготы;
- услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.
«Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии», - заявил он.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны внесло изменения в Положение о ВЛК, согласно которым отныне признаны негодными военнообязанные и военнослужащие не исключаются из военного учета. Эти изменения вступают в противоречие со статьей 37 закона о воинской обязанности и военной службе.
Также сообщалось, что Верховная Рада 20 ноября приняла за основу законопроект 12066, разрешающий автоматическую передачу данных о состоянии годности мужчин к военной службе в Реестр «Оберег».
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