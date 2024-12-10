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Безопасность труда во время полевых работ — Гоструда объясняет, на что нужно обращать внимание

20:45, 10 декабря 2024
Основные аспекты безопасности во время полевых работ: ремонт и эксплуатация техники, обучение и инструктаж, а также наличие средств защиты работников
Безопасность труда во время полевых работ — Гоструда объясняет, на что нужно обращать внимание
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В Южном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда объяснили нюансы безопасности труда при проведении полевых работ.

Ключевые элементы обеспечения безопасности во время полевых работ: ремонт и эксплуатация техники, обучение и инструктаж, а также наличие средств защиты работников

1. Ремонт и эксплуатация техники:

- инструменты и оборудование должны быть исправны и отвечать требованиям охраны труда.

-ьвыполнение работ с неисправной техникой запрещено.

2. Обучение и инструктаж:

- к ремонтным работам допускаются лица старше 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по охране труда и инструктаж.

- ответственность за организацию обучения возлагается на работодателя и руководителей структурных подразделений, контроль осуществляет служба охраны труда.

- работники без соответствующей проверки знаний к работе не допускаются.

3. Средства защиты:

- работники должны использовать специальную одежду и средства индивидуальной защиты.

- обязательные медицинские осмотры для работников, выполняющих работы повышенной опасности.

Рекомендации:

 -проводить регулярный контроль состояния техники перед началом работ.

- следить за соблюдением графика обучения и инструктажей работников.

- обеспечить наличие и использование средств коллективной и индивидуальной защиты.

- Соблюдение этих требований будет способствовать повышению уровня безопасности на рабочих местах и ​​предотвращению несчастных случаев.

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Гоструда

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