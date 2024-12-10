Безопасность труда во время полевых работ — Гоструда объясняет, на что нужно обращать внимание

В Южном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда объяснили нюансы безопасности труда при проведении полевых работ.
Ключевые элементы обеспечения безопасности во время полевых работ: ремонт и эксплуатация техники, обучение и инструктаж, а также наличие средств защиты работников
1. Ремонт и эксплуатация техники:
- инструменты и оборудование должны быть исправны и отвечать требованиям охраны труда.
-ьвыполнение работ с неисправной техникой запрещено.
2. Обучение и инструктаж:
- к ремонтным работам допускаются лица старше 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по охране труда и инструктаж.
- ответственность за организацию обучения возлагается на работодателя и руководителей структурных подразделений, контроль осуществляет служба охраны труда.
- работники без соответствующей проверки знаний к работе не допускаются.
3. Средства защиты:
- работники должны использовать специальную одежду и средства индивидуальной защиты.
- обязательные медицинские осмотры для работников, выполняющих работы повышенной опасности.
Рекомендации:
-проводить регулярный контроль состояния техники перед началом работ.
- следить за соблюдением графика обучения и инструктажей работников.
- обеспечить наличие и использование средств коллективной и индивидуальной защиты.
- Соблюдение этих требований будет способствовать повышению уровня безопасности на рабочих местах и предотвращению несчастных случаев.
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