Безпека праці під час польових робіт — Держпраці пояснює, на що треба звертати увагу

Основні аспекти безпеки під час польових робіт: ремонт та експлуатація техніки, навчання та інструктаж, а також наявність засобів захисту працівників

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У Південному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці пояснили нюанси безпеки праці при проведенні польових робіт.

Ключові елементи забезпечення безпеки під час польових робіт: ремонт та експлуатація техніки, навчання та інструктаж, а також наявність засобів захисту працівників

1. Ремонт та експлуатація техніки:

інструменти й обладнання мають бути справними та відповідати вимогам охорони праці.

виконання робіт із несправною технікою заборонено.

2. Навчання та інструктаж:

до ремонтних робіт допускаються особи старше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання з охорони праці та інструктаж.

відповідальність за організацію навчання покладається на роботодавця та керівників структурних підрозділів, контроль здійснює служба охорони праці.

працівники без відповідної перевірки знань до роботи не допускаються.

3. Засоби захисту:

працівники мають використовувати спеціальний одяг і засоби індивідуального захисту.

обов’язкові медичні огляди для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

Рекомендації:

проводити регулярний контроль стану техніки перед початком робіт.

стежити за дотриманням графіку навчання та інструктажів працівників.

забезпечити наявність та використання засобів колективного й індивідуального захисту.

Дотримання цих вимог сприятиме підвищенню рівня безпеки на робочих місцях і запобіганню нещасним випадкам.

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