Безпека праці під час польових робіт — Держпраці пояснює, на що треба звертати увагу

20:45, 10 грудня 2024
Основні аспекти безпеки під час польових робіт: ремонт та експлуатація техніки, навчання та інструктаж, а також наявність засобів захисту працівників
У Південному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці пояснили нюанси безпеки праці при проведенні польових робіт.
Ключові елементи забезпечення безпеки під час польових робіт: ремонт та експлуатація техніки, навчання та інструктаж, а також наявність засобів захисту працівників
1. Ремонт та експлуатація техніки:
- інструменти й обладнання мають бути справними та відповідати вимогам охорони праці.
- виконання робіт із несправною технікою заборонено.
2. Навчання та інструктаж:
- до ремонтних робіт допускаються особи старше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання з охорони праці та інструктаж.
- відповідальність за організацію навчання покладається на роботодавця та керівників структурних підрозділів, контроль здійснює служба охорони праці.
- працівники без відповідної перевірки знань до роботи не допускаються.
3. Засоби захисту:
- працівники мають використовувати спеціальний одяг і засоби індивідуального захисту.
- обов’язкові медичні огляди для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.
Рекомендації:
- проводити регулярний контроль стану техніки перед початком робіт.
- стежити за дотриманням графіку навчання та інструктажів працівників.
- забезпечити наявність та використання засобів колективного й індивідуального захисту.
Дотримання цих вимог сприятиме підвищенню рівня безпеки на робочих місцях і запобіганню нещасним випадкам.
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