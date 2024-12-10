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Безпека праці під час польових робіт — Держпраці пояснює, на що треба звертати увагу

20:45, 10 грудня 2024
Основні аспекти безпеки під час польових робіт: ремонт та експлуатація техніки, навчання та інструктаж, а також наявність засобів захисту працівників
Безпека праці під час польових робіт — Держпраці пояснює, на що треба звертати увагу
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У Південному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці пояснили нюанси безпеки праці при проведенні польових робіт.

Ключові елементи забезпечення безпеки під час польових робіт: ремонт та експлуатація техніки, навчання та інструктаж, а також наявність засобів захисту працівників

1. Ремонт та експлуатація техніки:

  • інструменти й обладнання мають бути справними та відповідати вимогам охорони праці.
  • виконання робіт із несправною технікою заборонено.

2. Навчання та інструктаж:

  • до ремонтних робіт допускаються особи старше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання з охорони праці та інструктаж.
  • відповідальність за організацію навчання покладається на роботодавця та керівників структурних підрозділів, контроль здійснює служба охорони праці.
  • працівники без відповідної перевірки знань до роботи не допускаються.

3. Засоби захисту:

  • працівники мають використовувати спеціальний одяг і засоби індивідуального захисту.
  • обов’язкові медичні огляди для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

Рекомендації:

  • проводити регулярний контроль стану техніки перед початком робіт.
  • стежити за дотриманням графіку навчання та інструктажів працівників.
  • забезпечити наявність та використання засобів колективного й індивідуального захисту.

Дотримання цих вимог сприятиме підвищенню рівня безпеки на робочих місцях і запобіганню нещасним випадкам.

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Держпраці

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