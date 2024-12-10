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В Дії будуть надаватись послуги військовослужбовцям та їх сімʼям

14:17, 10 грудня 2024
В Дії можна буде оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, грошову допомогу пораненим та призначення пенсії по інвалідності.
В Дії будуть надаватись послуги військовослужбовцям та їх сімʼям
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Дії будуть надаватись послуги для діючих і колишніх військовослужбовців та їхнім рідним.

За його словами, Уряд запускає експериментальний проект, що дозволить через портал Дія оформити:

- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

- грошову допомогу пораненим;

- призначення пенсії по інвалідності;

- забезпечення засобами реабілітації;

- житлово-комунальні пільги;

- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

«Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», - заявив він.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Міноборони внесло зміни до Положення про ВЛК, за якими відтепер визнані непридатними військовозобов’язані та військовослужбовці не виключаються з військового обліку. Ці зміни входять у суперечність зі статтею 37 закону про військовий обов’язок та військову службу.

Також ми писали, Верховна Рада 20 листопада прийняла за основу законопроект 12066, який дозволяє автоматичну передачу даних про стан придатності чоловіків до військової служби до Реєстру «Оберіг».

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ЗСУ Кабінет Міністрів України Дія Денис Шмигаль пенсія

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