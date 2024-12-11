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Солнечный радиационный шторм накроет метеозависимых

15:01, 11 декабря 2024
11 декабря без магнитных бурь, но предыдущие вспышки могут повлиять на радиосвязь.
Солнечный радиационный шторм накроет метеозависимых
Фото: zt.20minut.ua
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В среду, 11 декабря 2024 года, магнитные бури на Земле не прогнозируются. Однако в предыдущие сутки наблюдалась высокая солнечная активность, включавшая 15 вспышек класса С и две вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М6,4. Об этом предупреждает Meteoprog.

Вспышки класса М являются средними по величине, но вспышка М6,4 может вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли и потенциально спровоцировать солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле Земли 11 декабря, вероятно, будет на спокойном или нестабильном уровне. Прогнозируется низкая солнечная активность, с возможными вспышками класса М и низкой вероятностью вспышки класса X.

Прогноз на 11 декабря:

  • Возможность малого геомагнитного шторма - 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце класса М - 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце класса Х - 10%
  • Количество солнечных пятен - 42.

Магнитные бури могут влиять на здоровье, поэтому важно придерживаться нескольких советов для снижения рисков:

  • заменить кофе и энергетические напитки на травяной чай,
  • ограничить физическую и эмоциональную нагрузку,
  • найти время для отдыха,
  • проводить время на свежем воздухе,
  • следить за здоровым режимом сна,
  • минимизировать стрессовые ситуации.

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магнитные бури Солнце

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