Солнечный радиационный шторм накроет метеозависимых

В среду, 11 декабря 2024 года, магнитные бури на Земле не прогнозируются. Однако в предыдущие сутки наблюдалась высокая солнечная активность, включавшая 15 вспышек класса С и две вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М6,4. Об этом предупреждает Meteoprog.
Вспышки класса М являются средними по величине, но вспышка М6,4 может вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли и потенциально спровоцировать солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле Земли 11 декабря, вероятно, будет на спокойном или нестабильном уровне. Прогнозируется низкая солнечная активность, с возможными вспышками класса М и низкой вероятностью вспышки класса X.
Прогноз на 11 декабря:
Магнитные бури могут влиять на здоровье, поэтому важно придерживаться нескольких советов для снижения рисков:
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