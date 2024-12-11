Сонячний радіаційний шторм накриє метеозалежних

У середу, 11 грудня 2024 року, магнітні бурі на Землі не прогнозуються. Проте попередньої доби спостерігалася висока сонячна активність, що включала 15 спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М6,4. Про це попереджає Meteoprog.
Спалахи класу М є середніми за величиною, але спалах М6,4 може викликати невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі та потенційно спровокувати сонячний радіаційний шторм.
Геомагнітне поле Землі 11 грудня, ймовірно, буде на спокійному або нестабільному рівні. Прогнозується низька сонячна активність, з можливими спалахами класу М і низькою ймовірністю спалаху класу X.
Прогноз на 11 грудня:
Магнітні бурі можуть впливати на здоров'я, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків:
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