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Сонячний радіаційний шторм накриє метеозалежних

15:01, 11 грудня 2024
11 грудня без магнітних бур, але попередні спалахи можуть вплинути на радіозв'язок.
Сонячний радіаційний шторм накриє метеозалежних
Фото: zt.20minut.ua
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У середу, 11 грудня 2024 року, магнітні бурі на Землі не прогнозуються. Проте попередньої доби спостерігалася висока сонячна активність, що включала 15 спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М6,4. Про це попереджає Meteoprog.

Спалахи класу М є середніми за величиною, але спалах М6,4 може викликати невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі та потенційно спровокувати сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле Землі 11 грудня, ймовірно, буде на спокійному або нестабільному рівні. Прогнозується низька сонячна активність, з можливими спалахами класу М і низькою ймовірністю спалаху класу X.

Прогноз на 11 грудня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці класу М — 50%
  • Імовірність спалаху на Сонці класу Х — 10%
  • Кількість сонячних плям — 42.

Магнітні бурі можуть впливати на здоров'я, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків:

  • замінити каву та енергетичні напої на трав'яний чай,
  • обмежити фізичне та емоційне навантаження,
  • знайти час для відпочинку,
  • проводити час на свіжому повітрі,
  • слідкувати за здоровим режимом сну,
  • мінімізувати стресові ситуації.

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магнітні бурі Сонце

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