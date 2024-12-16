Практика судов
  1. В Украине

В Киеве двое коллег с работы поотрывали номерные знаки с припаркованных авто, фото

15:05, 16 декабря 2024
В общей сложности семь припаркованных автомобилей получили царапины и вмятины.
В Киеве двое коллег с работы поотрывали номерные знаки с припаркованных авто, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице полицейские объявили подозрение двум молодым людям, которые повредили автомобили в Подольском районе столицы. Как сообщили в полиции, двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испортили семь транспортных средств, сорвав с них номерные знаки и нанеся многочисленные удары по автомобилям.

Информация о том, что на одной из улиц в Подольском районе двое неизвестных срывают номерные знаки с припаркованных авто и бьют ими по автомобилям поступила в полицию Киева от местных жителей.

Правоохранителям удалось установить, что к преступлению причастны двое коллег по работе 18 и 23 лет, проживающих на соседней улице.

«Фигуранты накануне инцидента употребляли алкоголь, а затем решили «развлечься». Они срывали номерные знаки с автомобилей, руками и ногами наносили многочисленные удары по автомобилям, в результате чего причинили повреждения транспортным средствам. В общей сложности семь припаркованных автомобилей получили царапины и вмятины», - отметили в полиции.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев уголовное дело подозреваемый автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕС подал в суд на Великобританию за нарушение свободного передвижения по соглашению о Brexit

Европейская комиссия говорит, что у Великобритании «недостатки» в выполнении условий соглашения.

Подача заявлений о предоставлении отсрочки с контактными данными не является уточнением военно-учетных данных – апелляционный суд

Апелляционный админсуд указал, что заявления о предоставлении отсрочки от мобилизации не касаются вопроса уточнения учетных данных, поэтому их подача не может считаться уточнением военно-учетных данных.

Дмитрий Лубинец требует провести служебное расследование в связи с издевательствами над военнослужащими

После публикации данных об издевательствах над военнослужащими Омбудсмен направил письма Генштабу и ВСП.

Не больше, чем на передовой – Верховная Рада рассмотрит законопроект об ограничении 100 тысячами грн зарплаты членам наблюдательных советов, судьям и депутатам

Судьям, членам Высшего совета правосудия и ВККС, членам правительства и наблюдательных советов, депутатам предлагается платить не больше, чем военнослужащим на передовой.

Невыполнение налоговой требования по уведомлению плательщика о начале и месте проведения документальной внеплановой невыездной проверки является основанием для признания проверки незаконной – Верховный Суд

Неприменение срока в 30 дней между отправкой уведомления и началом проверки по вопросам НДС не освобождает налоговую от обязанности надлежащего информирования плательщика о проведении проверки – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва