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Принципы законности и легитимных ожиданий в пенсионных правоотношениях: позиция Верховного Суда

10:53, 16 декабря 2024
Отказ в перерасчете пенсии без надлежащего анализа предоставленных документов и без приведения обоснованных оснований нарушает требования принципа законности – Верховный Суд.
Принципы законности и легитимных ожиданий в пенсионных правоотношениях: позиция Верховного Суда
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В рассматриваемом деле истец, бывший военнослужащий, обратился в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете пенсии на основании справки, выданной специализированной прокуратурой, которая подтверждала обновленный размер его денежного довольствия. Истец настаивал на том, что законодательство гарантирует перерасчет пенсии в случае изменения размера денежного довольствия. Пенсионный фонд отказал в осуществлении перерасчета, обосновывая это тем, что справка выдана органом, не имеющим соответствующих полномочий, а также ссылалась на отсутствие полного нормативного регулирования.

Відповідно до частини третьої статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (№ 2262-XII), перерахунок пенсій здійснюється на підставі додаткових документів, поданих пенсіонером, та у разі змін грошового забезпечення військовослужбовців. При цьому, згідно з пунктом 1 Порядку проведення перерахунку пенсій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 45 від 13 лютого 2008 року, довідки про розмір грошового забезпечення видаються органом, з якого звільнена особа. У разі ліквідації такого органу — його правонаступником.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері, яка видала довідку позивачу, діяла на підставі пункту 9 Порядку № 45, що передбачає можливість надання таких довідок у разі відрядження осіб до органів державної влади. Водночас Пенсійний фонд, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України № 103 від 21 лютого 2018 року, зазначив, що у зв’язку зі скасуванням окремих її пунктів порядок дій Пенсійного фонду в таких ситуаціях виявився нормативно не врегульованим.

Верховний Суд, оцінюючи доводи сторін, встановив, що зобов’язати Пенсійний фонд безпосередньо здійснити перерахунок пенсії за обставин, коли належна перевірка усіх підстав здійснення перерахунку не проведена, неможливо. На цій підставі, Суд вказав, що Пенсійний фонд зобов’язаний повторно розглянути заяву позивача та надати обґрунтовану відповідь на заяву позивача.

Разом із цим, Суд, з посиланням на положення абзацу 9 пункту 3 та абзацу 6 пункту 5 Порядку № 45 наголосив, що для осіб, які були відряджені для виконання службових обов`язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, та були звільнені безпосередньо з посад у цих органах, довідку про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії видає той орган, який своїм наказом відрядив таку особу для виконання службових обов`язків. При цьому розмір грошового забезпечення у такому разі встановлюється за аналогічною або відповідною посадою в органі, з якого вони були відряджені.

Крім того, у цій справі Верховний Суд зробив також наступні висновки:

  1. Принцип законності вимагає, щоб рішення органів пенсійного фонду були обґрунтованими та відповідали нормам матеріального права; відмова в перерахунку пенсії без належного аналізу наданих документів і без наведення обґрунтованих підстав порушує ці вимоги.
  2. Легітимні очікування особи, яка звертається до органу публічної влади, мають забезпечуватися через врахування попередньої практики такого органу та надання обґрунтованих пояснень у разі відступу від такої практики; особа має право розраховувати на те, що її справа буде розглянута справедливо та з урахуванням усталених підходів.
  3. Правила дії закону в часі передбачають, що за відсутності нових нормативних актів, які замінюють скасовані, органи влади повинні керуватися загальними принципами права; це включає дотримання законних прав осіб та забезпечення стабільності правовідносин.

Постанова Верховного Суду від 22 листопада 2024 року у справі № 380/9113/23, адміністративне провадження № К/990/22513/24.

Автор: Наталя Мамченко

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