В Днепре судили «фотографа», который снимал военные объекты для врага

Мужчина, передававший информацию о ВСУ, получил 10 лет за сотрудничество с Россией.

Фото: Киевская городская прокуратура

Житель Луганской области, который снимал на фото и видео военные объекты в Днепре по заказу российских спецслужб, приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По решению Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области, мужчина признал себя виновным в распространении информации о местонахождении и перемещении Вооруженных Сил Украины.

Он сотрудничал с российскими кураторами за вознаграждение и осуществлял съемку военных объектов, в частности военного госпиталя, учебного заведения и блокпостов.

Преступник был задержан в сентябре 2022 года во время очередной фотосъемки.

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