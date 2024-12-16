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У Дніпрі судили «фотографа», який знімав військові об'єкти для ворога

19:00, 16 грудня 2024
Чоловік, що передавав інформацію про ЗСУ, отримав 10 років за співпрацю з Росією.
У Дніпрі судили «фотографа», який знімав військові об'єкти для ворога
Фото: Київська міська прокуратура
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Мешканець Луганської області, який знімав на фото та відео військові об’єкти в Дніпрі на замовлення російських спецслужб, засуджений до 10 років позбавлення волі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За рішенням Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, чоловік визнав себе винним у поширенні інформації про місцезнаходження та переміщення Збройних Сил України.

Він співпрацював із російськими кураторами за винагороду та здійснював зйомку військових об’єктів, зокрема військового шпиталю, навчального закладу та блокпостів.

Злочинець був затриманий у вересні 2022 року під час чергової фотозйомки.

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суд прокуратура росія Дніпро війна

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