В российском плену находятся более 16 тысяч гражданских украинцев, — Дмитрий Лубинец

Из них удалось освободить только 168 человек.

Более 16 тысяч гражданских украинцев находятся в плену. Из них удалось освободить только 168 человек. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает «Укринформ».

«У нас есть отдельный список, согласно которому, по предварительным данным, в российских тюрьмах находятся более 16 тысяч гражданских граждан Украины», – подчеркнул омбудсмен.

Он добавил, что обмен пленных гражданских граждан на военнопленных не предусмотрен международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями.

«Эта процедура обмена предусмотрена исключительно для военнопленных, но нам удалось освободить 168 граждан. Это небольшая цифра, но есть механизм, как мы можем это делать. Украинская сторона, переговорная группа делает все, чтобы вернуть всех из российского плена, в том числе и журналистов», – отметил Дмитрий Лубинец.

По его словам, есть отдельный список журналистов, которых оккупанты содержат в плену. Омбудсмен добавил, что россияне применяют пытки и убийства журналистов, чтобы «закрыть рот представителям средств массовой информации на временно оккупированных территориях».

При этом Лубинец напомнил, что российская сторона до сих пор не передала тело умершей в плену украинской журналистки Виктории Рощиной.

«Российская сторона официально проинформировала отца, даже переслали свидетельство о смерти. С другой стороны, когда я начал поднимать вопросы передачи тела для надлежащего захоронения, то пока мы продолжаем консультации», - сказал он.

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